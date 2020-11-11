جهود متواصلة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن العزيزية

قام عدد من المهندسين والفنيين التابعين لإدارة الجهد الفائق طرابلس وغريان والجهد المتوسط الجفارة ودائرة كهرباء العزيزية، بصيانة محطة الهيرة وتركيب محول جديد لها بقوة 100 ميجاوات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن بلدية العزيزية؛ بسبب تعرض محطة 220 الهيرة للتدمير نتيجة الأحداث التي وقعت في المنطقة.

وتم تشغيل المحطة وربطها بمحطات 30 بمدينة العزيزية والساعدية، حيث ستواصل دائرة كهرباء العزيزية عملها في صيانة خطوط الكهرباء الفرعية داخل الأحياء السكنية.

جهود تبذل من قبل العاملين في الشركة العامة للكهرباء وفي ظروف صعبة يعملون بها من أجل توفير التيار الكهربائي وعدم انقطاعه.

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