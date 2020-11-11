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مصادر.. انسحاب السويحلي من لجنة الحوار بتونس بسبب اعتراضه على خارطة المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن عضو الحوار السياسي الليبي بتونس عبد الرحمن السويحلي، قد انسحب من لجنة الحوار المقامة بتونس.

وأوضحت المصادر أن سبب انسحاب السويحلي يرجع إلى اعتراضه على بعض النقاط المتعلقة بتشكيل لجنة تفاهمات وصياغة الحوار السياسي من 6 مشاركين.

وأضافت المصادر أن السويحلي انسحب من حوار تونس بسبب عدم موافقة البعثة الأممية للدعم في ليبيا على الاستفتاء على مسودة الدستور، والاتجاه الى انتخابات رئاسية وبرلمانية بدلا من الانتقال الى مرحلة انتقالية جديدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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