وفد من طرابلس يطلع على جاهزية مطار غات لاستئناف الرحلات

استقبل عميد بلدية غات موسى السنوسي في مطار غات الدولي وفدا ضم ممثلين عن هيئة الطيران المدني ومصلحة المطارات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية ومصرف ليبيا المركزي.

واطلع الوفد على مدى جاهزية مطار غات الدولي لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية واستعدادات مختلف الجهات داخل المطار لتشغيله.

وأكد عميد بلدية غات ضرورة عودة الحياة لمطار غات الدولي واستئناف الرحلات الجوية، للتخفيف عن المواطنين مشاق السفر، مطالبا بتوفير المتطلبات العاجلة للبلدية وإيصال السيولة النقدية للمصارف العاملة فيها.

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