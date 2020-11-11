«مصراتة» تبحث عن «حلول» للأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة

عقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس البلدي مصراتة، ضم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، ومراقب الاقتصاد والصناعة بالبلدية، وعدداً من المديرين العامين لشركات الأعلاف والمطاحن.

وبحسب بيان “البلدية”، نوقش في هذا الاجتماع الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب داخل البلدية، ووضع الحلول المناسبة والسريعة لتخفيض الأسعار، وفقاً لقوله.

وعزم المجتمعون على إقامة عديد الاجتماعات لمتابعة آلية تنفيذ الحلول المقترحة لخفض أسعار الحبوب داخل البلدية، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “يشار إلى أن لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمجلس البلدي ستعقد عدة اجتماعات بخصوص حلحلة عديد المشكلات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة” على حد تعبيره.