«عبير موسى»: «إخوان تونس» يخافون مراقبة تمويلاتهم الخارجية لتورطهم في عمليات إرهابية

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الإخوان يخافون من التنديد بتبييض الإرهاب وحل التنظيمات المشبوهة ومراقبة التمويلات الأجنبية.

أضافت “موسى” في بيان، على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء، أن كتلة رئيس المجلس الإخواني راشد الغنوشي، تتسبب في رفع إجتماع المكتب لأنها تريد تعطيل عملية تحديد موعد جلسة المصادقة على لائحة التنديد بتبييض الإرهاب المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر.

أضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، قائلةً: “ننتظر دخول رئيس كتلتهم لاستئناف النظر في الموضوع..يريدون المماطلة لأنهم يعلمون أن لي موعدا اعلاميا بداية من الساعة السادسة مساء على قناة الحوار.. هذه ديمقراطية الإخوان.. سجل يا تاريخ”.