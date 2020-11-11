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بلدية مصراتة: تشكيل لجنة للتواصل السياسي مع البعثة الأممية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المجلس البلدي مصراتة القرار رقم 35 لسنة 2020 ، ونص على   تشكيل لجنة للتواصل فى الشأن السياسي مع من رئيس وأعضاء ومقررا كالتالي محمد على إسماعيل رئيسا وعضوية كل من طاهر امحمد بن طاهر، ومختار على الجحاوي، وميرفت إسماعيل السويحلي، وعلى مفتاح أبو زيد، و محمد خليل عيسى، وأسامة أحمد فكرون، ومحمود عمر محمود مقررا.

وتختص اللجنة المشكلة بم التواصل مع بعثة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة بالجانب السباسي الليبي وإعداد تقرير إسبوعي حول أعمال اللجنة والوضع السياسي وتطوراته وتسليمه إلى المجلس البلدي  مصراتة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وهل أخدوا الموافقة من المجلس الادارة الرءيسية من الحكومة الليبية ” الوقاق الوطني ” برءاسة المهندس فاءز السراج …؟!!
    ام بلدية مصراتة تعمل خارج شرعية الدولة مع المدعو فتحي باش اغا والجويلي وبقية العصابة .،!!!
    يعني / الامر فيه لوي أذرع وغموض ومحاولة الهروب من الواقع باختلاق اجتماعات وهمية التملص من المحاسبة – وعدم وجود مصداقية للإصلاح بالشكل العام – الان توجد موسسات ليبية عامة داخل مدينة مصراتة لم تتم تعيينها وفحص اداراتها وفيها موظفين ليبيين من جميع إنحاء ليبيا : ولم يعرف مصير مرتباتهم وطريقة عمل ادارات تلك الموسسات الليبية ..!!!
    يعني باختصار – سوْال يطرح نفسه هل عندما توجد مؤسسة وطنية في منطقة معينة في ليبيا – هل تعتبر ملك للبلدية الموجود فيها المؤسسة ام تعتبر ملك عام لقطاع موسسة الدولة الليبية ..!!!!!
    يعني ما هو مصير مرتبات وحصانة وتأمين الموظفين والعمال الليبين الذين يعملون في موسسات عامة خارج نطاق بلدياتهم في ليبيا .!!!! والسؤال موجه لادارًة حكومة الوفاق الوطني الليبي ووزارة الاقتصاد ..؟!!!

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