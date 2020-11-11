بلدية مصراتة: تشكيل لجنة للتواصل السياسي مع البعثة الأممية

أصدر المجلس البلدي مصراتة القرار رقم 35 لسنة 2020 ، ونص على تشكيل لجنة للتواصل فى الشأن السياسي مع من رئيس وأعضاء ومقررا كالتالي محمد على إسماعيل رئيسا وعضوية كل من طاهر امحمد بن طاهر، ومختار على الجحاوي، وميرفت إسماعيل السويحلي، وعلى مفتاح أبو زيد، و محمد خليل عيسى، وأسامة أحمد فكرون، ومحمود عمر محمود مقررا.

وتختص اللجنة المشكلة بم التواصل مع بعثة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة بالجانب السباسي الليبي وإعداد تقرير إسبوعي حول أعمال اللجنة والوضع السياسي وتطوراته وتسليمه إلى المجلس البلدي مصراتة.