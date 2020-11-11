لاستئناف الرحلات الجوية مجددا.. زيارة فريق من مصلحة المطارات لمطار غات

قالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأربعاء، إن فريق عمل مكون من أعضاء الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة مع ممثلين عن مصلحة الطيران المدني والشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وشركة الخطوط الجوية الليبية والمركز الوطني للارصاد الجوية قاموا بزيارة ميدانية لمطار غات الدولي أمس الثلاثاء، لتفقد المرافق والبنية الأساسية بالمطار من بينها محطة الركاب ومبنى السلامة الوطنية ومبنى الأرصاد وبرج المراقبة والمهبط وكذلك تقييم الحالة الفنية للمعدات والأجهزة الموجودة به وتحديد النواقص والاحتياجات ومدى جاهزية المطار للتشغيل واستئناف الرحلات الجوية مجدداً.

وأضافت المصلحة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الاحتياجات الضرورية واللازمة للتشغيل واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بالمطار حسب التوصيات الواردة في دليل الوقاية الصادر عن مصلحة الطيران المدني.

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