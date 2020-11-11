أمن شحات تضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن سرقة الآثار

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن شحات اليوم الأربعاء تمكنها من ضبط عناصر في تشكيل عصابي متلبسين بعد سرقة مجموعة من القطع الأثرية.

وأوضحت مديرية الأمن أن عناصر تحريات قسم البحث الجنائي شحات قاموا بإعداد كمين محكم لعناصر التشكيل العصابي وتم ضبطهم متلبسين، وبحوزتهم قطع أثرية وقطع معدنية أثرية.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت مخاطبة مراقبة آثار شحات الذين أكدوا حسب التقرير الفني المعد أن القطعة الأولى هي رأس تمثال من الرخام للمؤلهة ديمتر تتوشح حجاب شفاف يغطي العين اليمني.

وأفادت مديرية أمن شحات أن هذه القطعة نوع من التماثيل الجنائزية وهو من الفترة الرومانية المبكرة.

ولفتت المديرية إلى أن القطعة الثانية هي رأس لتمثال يمثل صورة شخصية لمتوفي وهو نوع من التماثيل الجنائزية وهو من الفترة الرومانية المبكرة بالإضافة إلى عدد كبير من قطع العملة البرونزية والنحاسية مختلفة الأحجام والفترات الزمانية الإغريقية والرومانية.

أكد رئيس قسم البحث الجنائي شحات عقيد سعد محمد انه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار محمد إلى أن القسم سيسلم القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار بالحكومة الليبية بمحضر تسليم واستلام رسمي.