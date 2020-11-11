بلدية مصراتة تُشكّل لجنة للتواصل السياسي

أصدر المجلس البلدي مصراتة، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة للتواصل في الشأن السياسي برئاسة الدكتور محمد علي إسماعيل.

وشملت عضوية اللجنة كل من د. طاهر امحمد بن طاهر، ومختار علي الجحاوي، وميرفت إسماعيل السويحلي، وعلي مفتاح أبوزيد، ومحمد خليل عيسى، وأسامة أحمد فكرون، ومحمود عمر محمود.

وأوضح القرار أن اللجنة تختص في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة بالجانب السياسي الليبي، على أن تقدم تقريرا أسبوعيا حول أعمال اللجنة والوضع السياسي وتطوراته وتسلّمه إلى المجلس البلدي مصراتة.

كما نص القرار على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتعليمات الصادرة من رئيسها بخصوص آلية العمل والتواصل، مع الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها، وذلك بعد إخطار وموافقة المجلس البلدي.

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