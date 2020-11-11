اوحيدة: تيار الإخوان المحاور في تونس يشتغل بأجندة واضحة ولن يلتزم بتعهداته

قال النائب جبريل اوحيدة، إن بيان أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الرابعة الذي أعربوا فيه عن استيائهم من تصرفات البعثة الأممية ورئيستها بالإنابة، ستيفاني وليامز، هو محاولة لتوصيل صوت مجلس النواب، وبالتحديد نواب الدائرة الرابعة.

مشيرا في تصريح أمس لقناة ليبيا إلى أن البعثة الأممية قد حسمت أمرها وجعلت من تيار الإخوان المسلمين المحاور في تونس، مشيرا إلى أن هذا التيار معروف برغبته في تفتيت مجلس النواب، كما أنه لن يلتزم بأي تعهدات يقطعها في هذا الحوار.

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