ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات ضمن عملية أمنية بالمنطقة الحدودية الغربية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إيقاف شخصين أحدهما نيجيري الجنسية والآخر ليبي، على ذمة الاتجار بمواد مخدرة، وذلك ضمن عملية أمنية بالمنطقة الحدودية الغربية.

ونفذ العملية الأمنية أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابعة لجهاز المباحث الجنائية، بتعليمات مباشرة من رئيس الجهاز بفرض الأمن وضبط المجرمين في المنطقة الحدودية الغربية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى القبض على الشخصين وبحوزتهما مواد يشتبه في كونها مواد مخدرة نوع (كوكايين)، وذلك بعد تحريات مسبقة من قبل وحدات التحري وجمع المعلومات، التابعة لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية ‏‎تم إحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة المخدرات من حيث الاختصاص.

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