مجلس قبائل زليتن: لابد من حل كل الأجسام وتشكيل حكومة أزمة لمدة ستة أشهر

دعا المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن بالداخل والخارج، اليوم الأربعاء، إلى حل كل الاجسام السياسية في البرلمان، كما شدد على ضرورة حل حكومة الوفاق غير المعتمدة التي لا تمتلك الشرعية القانونية وكل الوجوه التي لم تعمل إلا على فقر الليبيين.

وشدد المجلس في بيان له، على رفض تلك الأجسام وانه لا بد من رحيلهم عن المشهد، لا سيما وقد مرت عشر سنوات عانى فيها الشعب أسوأ حالاته، من أزمات الكهرباء وانقطاع المياه وفقدان السيولة المالية في المصارف والبنوك.

وأشار المجلس أن هذه الحالة أدت بالكثيرين إلى الموت بالبحر أثناء هجرتهم بطريقة غير شرعية.

وشدد المجلس على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات كي يقرر الشعب مصيره دون وجود تلك الاجسام السياسية التي ضاق بها الشعب ذرعا، لأن الأجسام الحالية طوال وجودها لم تقدم للشعب شيئا بل سلبت منه أمنه وسيادته.

كما طالب المجلس بتشكيل حكومة أزمة لا تزيد فترتها عن ستة أشهر، تنحصر مهمتها في التجهيز للانتخابات وإجرائها حسب المدة المذكورة.

وأكد المجلس على ضرورة إلزام حكومة الأزمة والرئاسي الذي سيتم تشكيله بشكل مؤقت التوقيع على تعهد بضرورة استقالتهم بمجرد انتهاء الوقت المحدد للحكومة والذهاب فورا إلى الانتخابات.

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