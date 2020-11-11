الجهاني: ويليامز تنتهك سيادة ليبيا باقتراح جسم سياسي جديد

أعرب عضو مجلس النواب عصام الجهاني في مداخلة خلال تغطية خاصة لقناة ليبيا حول الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، أعرب عن استغرابه من تجاوز ممثلة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز حدود صلاحياتها باقتراحها تشكيل جسم جديد يحل محل الشرعيات في ليبيا.

وفي رده على سؤال قناة ليبيا حول الدور الخجول لمجلس النواب الليبي وندرة التئامه في الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام بعثة الأمم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، قال الجهاني إن ليبيا بجميع أجسامها السياسية مرت بظروف عصيبة حالت دون قيامها بالمهام المنوطة بها.

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