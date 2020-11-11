بلدية مصراتة تقرر تشكيل لجنة للتواصل في الشأن السياسي

أصدر المجلس البلدي مصراتة، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل في الشأن السياسي.

ووفق المادة الأولى من القرار رقم «35» لسنة 2020 المنشور على صفحة المجلس البلدي مصراتة بموقع «فيسبوك»، تتشكل اللجنة من د. محمد علي إسماعيل رئيسًا، ومحمود عمر محمود مقررًا، وعضوية كل من د. طاهر امحمد بن طاهر عضوًا، ومختار علي الجحاوي، وميرفت إسماعيل السويحلي، وعلي مفتاح أبوزيد، ومحمد خليل عيسي، وأسامة أحمد فكرون.

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ونصت المادة الثانية على أن تختص اللجنة بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة وكل الجهات ذات العلاقة بالجانب السياسي الليبي، وإعداد تقرير أسبوعي حول أعمال اللجنة والوضع السياسي وتطوراته وتسليمه إلى المجلس البلدي مصراتة، ويلتزم أعضاء اللجنة بالتعليمات الصادرة عن رئيسها في آلية العمل والتواصل.

وحسب المادة الثالثة من القرار، فللجنة الحق في الاستعانة بمَن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها، وذلك بعد إخطار وموافقة المجلس البلدي، فيما تنص المادة الرابعة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه، والتعميم على المعنيين وعلى كل فيما يخصه، وضعه موضع التنفيذ.

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