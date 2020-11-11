الأعلى للقبائل والمدن: نزكي عبدالرحيم المنتصر لرئاسة الحكومة

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، تزكية السيد “عبدالرحيم مختار المنتصر” لمنصب رئاسة الحكومة.

وقال المجلس في بيان أصدره، إن الخطوة تأتي في إطار متابعة المجلس لمجريات اللقاء التحاوري الليبي المنعقد في تونس، والمتزامن مع الاجتماع السادس للجنة العسكرية (5+5) المنعقد بمدينة سرت، مشيرا إلى أن أكبر خطر يتعرض له الوطن هو “خطر المؤدلجين بثقافة الإقصاء والإرهاب وخطر عسكرة الدولة، والمدعومين منهم بالأموال الفاسدة من لصوص المال العام للوصول بهم إلى مناصب سلطة القرار”، بحسب وصف البيان.