غرق 5 مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية

قالت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية الخيرية، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 5 مهاجرين لقوا حتفهم أثر غرق قارب يقل مهاجرين فى وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وأضافت المنظمة في تصريحات صحفية، أن عدد الوفيات قد يرتفع مع استمرار عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، لافتة إلى أن نحو 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطى غرق فى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة أنها تنفذ عملية الإنقاذ بمفردها باستخدام زورقين سريعين فقط وستة رجال إنقاذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24