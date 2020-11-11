الملف الليبي على طاولة “تركية بريطانية”

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم غالن، مع الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني “MI6″، بريتشارد مور، اليوم الأربعاء، التطورات الأخيرة في ليبيا.

وخلال الاجتماع الذي عقد بالمجمع الرئاسي، بحث الطرفان، قضية الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، والتطورات في ليبيا بشكل شامل، وتم تبادل وجهات النظر حول السياسات الأمنية المشتركة بين البلدين من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأشار بيان إلى أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في تطوير العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة، وأمن البلدين والسياسة الخارجية.

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