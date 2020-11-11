ليبيا الان

الملف الليبي على طاولة “تركية بريطانية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم غالن، مع الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني “MI6″، بريتشارد مور، اليوم الأربعاء، التطورات الأخيرة في ليبيا.

وخلال الاجتماع الذي عقد بالمجمع الرئاسي، بحث الطرفان، قضية الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، والتطورات في ليبيا بشكل شامل، وتم تبادل وجهات النظر حول السياسات الأمنية المشتركة بين البلدين من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأشار بيان إلى أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في تطوير العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة، وأمن البلدين والسياسة الخارجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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