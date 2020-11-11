الجنائية الدولية تدين الاستخدام المتزايد للألغام ضد المدنيين في ليبيا 

أدانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت عبر الفيديو، الاستخدام المتزايد للألغام والعبوات الناسفة ضد المدنيين في ليبيا.

هذا وقالت بنسودة، إن الكثير من المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم التي غادروها هربا من المعارك سقطوا بين قتيل وجريح بفعل تلك المفخخات، مذكرة بأن استخدام الألغام ضد المدنيين يعد جريمة وفق القانون الدولي، ومضيفة أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت معلومات مؤكدة تشير إلى استخدام متزايد للألغام والعبوات الناسفة المصنعة محليا ضد المدنيين، فيما تجري أجهزة المحكمة تحقيقات في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

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