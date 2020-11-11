الثني يطّلع على إجراءات التعليم لإطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار ليبيا24

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، بعد وضع الخطة البديلة للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا.

وناقش الثني مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، كافة الاستعدادات بالتعاون مع مختلف الجهات لانطلاق العملية التعليمية بمختلف المؤسسات بالبلديات.

وأطْلع بومريز الثني على نتائج الشهادة الثانوية ونسب النجاح في الشقين العلمي والأدبي والمعاهد المتوسطة للعام الدراسي الماضي.

كما أطلعه على افتتاح عيادة الجامعة داخل حرم جامعة بنغازي، لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للطلاب والكوادر التعليمية والعاملة بالجامعة.