الثني يطّلع على إجراءات التعليم لإطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار ليبيا24
اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، بعد وضع الخطة البديلة للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا.
وناقش الثني مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، كافة الاستعدادات بالتعاون مع مختلف الجهات لانطلاق العملية التعليمية بمختلف المؤسسات بالبلديات.
وأطْلع بومريز الثني على نتائج الشهادة الثانوية ونسب النجاح في الشقين العلمي والأدبي والمعاهد المتوسطة للعام الدراسي الماضي.
كما أطلعه على افتتاح عيادة الجامعة داخل حرم جامعة بنغازي، لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للطلاب والكوادر التعليمية والعاملة بالجامعة.
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