ليبيا الان

وليامز: النازحون يجب أن يحصلوا على عودة آمنة لمنازلهم وضمانات لحقوقهم التي يجب حمايتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> وليامز: النازحون يجب أن يحصلوا على عودة آمنة لمنازلهم وضمانات لحقوقهم التي يجب حمايتها<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

وليامز: النازحون يجب أن يحصلوا على عودة آمنة لمنازلهم وضمانات لحقوقهم التي يجب حمايتها

11 November, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك