الضمان الاجتماعي بني وليد يناقش مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم

ناقشت اللجنة الفرعية بصندوق الضمان الاجتماعي فرع سوف الجين مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة العليا لإعداد مشروع الميزانية بالإدارة العامة للصندوق في بنغازي.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الإدارة العامة لصندوق الضمان مع الفروع كافة في مختلف المدن، والتي تهدف إلى وضع ميزانية حقيقية تخدم رؤية وأهداف الصندوق، كما تعمل على الإيفاء بالتزامات الصندوق تجاه المضمونين المشتركين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا