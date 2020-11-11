الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تبحث التعاون في كل مجالات التجارة بين البلدين

عقدت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، مع غرفة التجارة بمخافظة الجيزة المصرية، وذلك لبحث التعاون والتنسيق مع في كل مجالات التجارة بين البلدين.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي هاني سفراكس، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة المصرية محمد إمبابي.

وشمل الحضور وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية والشعب عادل عبدالكريم رزين، ورئيس مجلس إدارة شعبة شركات توظيف المصريين بالخارج أحمد سعد مصطفى، والمدير العام وعضو مجلس ادارة شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية بالجيزة أسامة محمد أحمد.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن التعاون والتنسيق بين الغرفة الاقتصادية المشتركة، وغرفة التجارة بالجيزة في كل مجالات التجارة بين البلدين.

وتصنف غرفة التجارة بالجيزة من أكبر 27 غرفة التابعة للإتحاد المصرى من حيث حجم الأعمال، فيما تقوم الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة في تنسيق العلاقات الثنائية بين البلدين ليبيا ومصر وتعزيز فرص التبادل التجاري، وتنشيط الاقتصاد المشترك.

وتعمل الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة على تذليل الصعاب أمام رجال الأعمال والتجار، والمساهمة في إقامة المؤتمرات المشتركة بين الجانبين.