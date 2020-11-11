وزارة المالية تشرع في إحالة المخصصات المالية لشهر أكتوبر من العام الحالي 

أصدرت وزارة المالية والتخطيط التابعة للحكومة الليبية بيانا بشأن المخصصات المالية لمرتبات شهر أكتوبر الماضي،حيث أوضحت الوزارة أنها ستشرع في إحالة مرتبات أكتوبر للعام الحالي اعتبارا من يوم الأحد القادم، للوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة كافة.

كما طالبت مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات بضرورة التواصل عن طريق المندوبين المحددين لاستلام الصكوك، هذا وأصدرت الوزارة بيانا لاحقا يفيد بإيقاف جميع التعديلات على المنظومة حتى الانتهاء من صرف جميع المرتبات للجهات العامة والقطاعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا