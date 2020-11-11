بلدية بنغازي تشرع في تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية

شرعت بلدية بنغازي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة في ليبيا، في تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في عدد من الشوارع والأحياء السكنية.

ووفقا للمكتب الإعلامي بالبلدية فقد تم تركيب عدد من الأعمدة في مناطق القوارشة، وشبنة، وحي المحيشي، وحي علي بن أبي طالب، وغيرها من المناطق، وذلك ضمن مشاريع التعاون بين بلدية بنغازي والبرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن عدد أعمدة الإنارة المستهدف تركيبها 450 عمود إنارة في عدد من الأحياء السكنية والشوارع.

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