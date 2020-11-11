«أوبن آرمز»: غرق قارب يقل 100 مهاجر قرب السواحل الليبية ونحذر من تزايد الضحايا

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم إثر غرق قارب لهم يقل مهاجرين في ​البحر المتوسط​ قرب السواحل الليبية.

وأعلنت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية الإغاثية عن أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين في ​البحر المتوسط​ قرب السواحل الليبية، محذرة من أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وأضافت المنظمة في تصريحات صحفية، أن عدد الوفيات قد يرتفع مع استمرار عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

ولفتت المنظمة الإسبانية إلى أن نحو 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطى غرق فى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة أنها تنفذ عملية الإنقاذ بمفردها باستخدام زورقين سريعين فقط وستة رجال إنقاذ.