ساركوزي حول قضية التمويل الليبي… ‘الحقيقة تظهر أخيرا’

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 November, 2020

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، أنه سيطلب “إعادة التحقيق” في قضية التمويل المزعوم من قبل ليبيا لحملتها الانتخابية لعام 2007،حسب تصريحاته، بعد تراجع رجل الأعمال زياد تقي الدين أحد متهميه.

وفي وثيقة حصلت عليها “Paris-Match” و “BFM TV”، فإن الأخير، الذي قدم حتى ذلك الحين كوسيط، يعلن الآن أنه “لم يكن هناك أي تمويل للحملة الرئاسية من السيد ساركوزي على الإطلاق”.”أؤكد أن هذا ليس صحيحا لم يكن لدى السيد ساركوزي تمويل ليبي للحملة الرئاسية ولا يمكن للسيد القذافي أن يفعل ذلك قط “، يضيف، في إشارة إلى الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقال نيكولا ساركوزي على صفحته على فيسبوك إنه “لاحظ بذهول التصريحات الأخيرة لزياد تقي الدين”.ويضيف رئيس الجمهورية الفرنسية السابق: “الحقيقة تظهر أخيرا”،”أطلب من المحامي الخاص بي تييري هيرتسوغ تقديم طلب بالفصل والشروع في إجراءات إدانة تشهير ضد زياد تقي الدين الذي تسببت مزاعمه السابقة في ضرر كبير لي”.

وحذر قائلاً: “ليكن الجميع على يقين من أنني لا أنوي التوقف قبل كشف كل مرتكبي هذا التلاعب غير المسبوق”.نيكولا ساركوزي مستهدف بأربع لوائح اتهام في هذه القضية، يعود تاريخ آخرها إلى الشهر الماضي بتهمة “تكوين عصابة إجرامية”كما أنه متهم بالتمويل غير المشروع للحملات والفساد السلبي.