تغيير مادة الكربون بالوحدة الإنتاجية الثانية بحقل الاستقلال في سرت

أفادت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بتمكن العاملين بحقل الاستقلال التابع للشركة من إنجاز أحد الأعمال المهمة بوحدة الأمين في الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل الغاز، والذي تمثل في تغيير مادة الكربون الخاصة بالوحدة، والتي يقدر وزنها بحوالي 7 أطنان ونصف، وتم استبدال الكمية التالفة بأخرى جديدة.

وقال مراقب حقلي الاستقلال والحطيبة محمد عبد المطلب، إن آخر عملية تغيير لهذه المادة كانت في سنة 2013، وأن هذه الأعمال عادة ما تقوم بها شركات خدمية خاصة، مشيرا إلى استمرار أعمال التجهيز والصيانة لهذه الوحدة الإنتاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا