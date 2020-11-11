عقيل: وثيقة قمرت لم تضع أزمة تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها في الاعتبار

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، عز الدين عقيل، الأربعاء، إن وثيقة قمرت التى يناقشها المشاركون في الحوار الليبي في تونس لا تعني شيئا ولا يمكن أن تنتج حلا سياسيا في ليبيا، مضيفا أنها مقدمة لإنتاج حكومة جديدة مثل سابقاتها.

وأكد عقيل أن وثيقة قمرت لم تضع في الاعتبار المشكلة الأساسية للأزمة الليبية وهي تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.

وأضاف عقيل أن ما يقوم به العالم اليوم في قمرت بتونس ليس له علاقة بحقيقة الصراع في ليبيا، مشدد أن ليبيا لها قوانين كافية جدا للخروج من الأزمة ولا تحتاج إلا لتدخل عسكري ينهي الميليشيات وينزع سلاحها، لافتا إلى أن ذلك لا يريده العالم ولا تعمل مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز ، على تحقيقه.

وشدد عقيل أن ما يهم المواطن الليبي الورقة الخاصة بتفكيك الميليشيات، مؤكدا أنها مهمة دولية كبرى لا تتم إلا عبر الأمم المتحدة وعبر الجلوس إلى أمراء الحرب والاتفاق معهم ثم تبدأ عملية تفكيك الميليشيات المسلحة.

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