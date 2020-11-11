اتفاق ليبي على إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً

قالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم (الأربعاء)، إن المحادثات السياسية الجارية في تونس بشأن مستقبل ليبيا أحرزت تقدماً بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في غضون 18 شهراً.

وأضافت ويليامز، في مؤتمر صحافي بتونس، إن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت أمس الثلاثاء إن عملية «القتل الشائن» للمحامية المعارضة حنان البرعصي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أظهرت أن هناك أزمة محاسبة في أنحاء ليبيا.

ولا يزال كثير من الليبيين يشكون في مساعي صنع السلام بعد سنوات من الفوضى والحرب في بلادهم، مع وقوع المؤسسات الرئيسية تحت سيطرة الفصائل المتنافسة التي تمزقها الانقسامات السياسية والإقليمية والفكرية وتدفق الأسلحة من قوى خارجية.

وتأتي محادثات تونس التي بدأت يوم الاثنين تأتي في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق.