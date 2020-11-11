مسؤول بمجلس القبائل والمدن: لم نزكي أحد والبيان المتداول مزور

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

11 November, 2020

نفى نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية إدريس ونيس الدرسي، البيان المتداول والمنسوب للمجلس بشأن تزكية السيد “عبدالرحيم مختار المنتصر” لمنصب رئاسة الحكومة، مؤكدا أن البيان مزور.

وأكد الدرسي، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن البيان مزور وأن المجلس سيتقصى من وراءه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قائلا :”كيف يتم تزكية مرشح لرئاسة حكومة وصاية ناتجة عن مسرحية عبثية يشارك فيها مجموعة من الكومبارس الليبيين، والمجلس لا يعترف بلجنة الحوار، ويعتبرها غير ممثلة للقوى الحقيقية والفاعلة في البلاد ويتوقع عواقب وخيمة على البلاد تفوق مأساة الصخيرات قد تستمر لفترة طويلة”، بحسب تعبيره.

كما قال الدرسي، :”المجلس يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، وهناك محاولات عدة للتزوير باسمه واستغلال شهرته وعلاقاته لتمرير بعض الأجندات التي طالما عانينا منها ولعل بعضها لم نعرف به”.