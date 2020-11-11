هيئة الرقابة الإدارية تستنكر اقتحامها من قبل مليشيات تابعة للوفاق

تعرضت ظهر اليوم الأربعاء، هيئة الرقابة الإدارية لمحاولة اقتحام على يد مجموعة من المسلحين تتقدمهم سيارة عليها شعار قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال شهود عيان إن محمد عمر المشاي مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية كان برفقة المسلحين، كما أشاروا إلى أن المسلحين اصطحبوا عبد الله قادربوه بذريعة تكليفه وكيلاً للهيئة، بموجب قرار مخالف للقانون رقم 4 لسنة 2014 م.

وقد تصدى بعض أفراد أمن وحماية المقر وبعض الموظفين في الهيئة وأهالي المنطقة لهؤلاء المسلحين والمخالفين للقانون.

يذكر أن هذه الحادثة قد تسببت في خلق حالة فزع وخوف وإرباك للموظفين داخل الهيئة وسكان المنطقة، قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الخارجين عن القانون.

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