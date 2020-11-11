الحلو يطالب الوفاق بإجراء تحقيق كامل في وفاة طالب لجوء إريتري بمأوى داخل طرابلس

دان يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا اليوم الأربعاء، بشدة مقتل طالب لجوء إريتري يبلغ من العمر 15 عاما في مأوى في طرابلس في 10 نوفمبر 2020.

وقال الحلو في بيان له إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يدفعون ثمن الأزمة التي طال أمدها في البلد.

وحث الحلو حكومة الوفاق غير المعتمدة على إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبين الحلو أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء حيث دخلت مجموعة من ستة رجال يحملون عصياً معدنية ثقيلة ومسدساً إلى المبنى الواقع في منطقة قرقارش، وبدؤوا في إطلاق النار داخل المأوى، مما أدى إلى مقتل طالب اللجوء البالغ من العمر 15 عاماً وإصابة اثنين آخرين بجروح في الرأس.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشاب الضحية كان ينتظر إعادة التوطين خارج ليبيا في بلد ثالث.

وأضافت أنه تم تسجيل حوالي 5,600 من طالبي اللجوء واللاجئين الإريتريين من قبل المفوضية، وهم يقطنون في مناطق حضرية في ليبيا، حيث ما تزال الظروف صعبة للغاية.

ولفتت إلى أن أكبر مخاوف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا تكمن في الجريمة، بما في ذلك الاختطاف من أجل الفدية والمضايقات من قبل عناصر مسلحة.

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