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وليامز: نحن الآن في البداية ولن نتمكن من حل جميع المشاكل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز:

– أحدثنا إنجازا ونحن سعداء بما حققناه في تونس

– المتحاورون اتفقوا على خطوات لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا

– المجتمعون اتفقوا على خارطة طريق توضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم –

خارطة الطريق دعوة نبيلة تؤكد الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة –

خارطة الطريق تستند على قرار مجلس الأمن ووفق مخرجات مؤتمر برلين

– المشاركون عازمون على الدعوة من أجل مؤسسات موحدة تضمن سلامة ليبيا

اللجنة العسكرية بدأت نقاشاتها في سرت بأجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار –

سيُعقد مؤتمر صحفي غدا في سرت لعرض نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية –

مقتل المحامية حنان البرعصي “حادث شنيع” وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان –

ندعو الليبيين لترك خلافاتهم جانبا والتركيز على مسائل الإفلات من العقاب وحقوق الإنسان –

مقتل حنان تذكير مهم لليبيين بشأن أهمية حقوق الإنسان – ندين حملات التضليل التي تحيط بالملتقى السياسي وسنواجه هذه الحملات –

لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن في ملتقى الحوار السياسي

تم تسجيل 3 إصابات كورونا بين المشاركين في الحوار.. وهم الآن في الحجر الصحي بالفندق

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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