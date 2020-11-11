إصابة ليبي بالرصاص بالمنطقة العازلة جنوب تونس

رصدت الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة بن قردان, جنوب تونس, بعد ظهر اليوم الأربعاء, تحركات مشبوهة لسيارتين بالمنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي بجهة سيدي التوي.

ووفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية, تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, تولت التشكيلات العسكرية إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبار السيارتين على التوقف, وأمام عدم الامتثال, تم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات, فلاذتا بالفرار.

وبتفتيش المكان تم العثور على شخص ليبي الجنسية مصاب على مستوى الساق وعلى كيسين يحتوي كل واحد منهما على سبيكة من الذهب. وقد تولى العنصر العسكري نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف عسكرية ومناقلته مع سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية توجهت به إلى مستشفى بن قردان لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد البلاغ أن إصابة المعني لا تكتسي أي خطورة, فيما سيتم لاحقا تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية بالجهة.