ويليامز: أطراف الحوار الليبي بتونس اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهر

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرا.

وأوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي إن المشاركين في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري”.

وبينت أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.

وأشارت ويليامز إلى أن جلسات الحوار السياسي ستناقش غدا الخميس صلاحيات المؤسسات الجديدة، مضيفة أن الحكومة الموحدة الجديدة ستعمل دون ضغط .

وبينت ويليامز إلى أن هناك فرصة تاريخية للمشاركين في الحوار لتقديم نظام موحد للانتخابات الديمقراطية لافتة إلى وجود انفراجة في المحادثات السياسية وخارطة الطريق ستحدد توحيد السلطة التنفيذية.

وأكدت ويليامز أن اللجنة العسكرية أحرزت تقدما بشأن وقف إطلاق النار في نقاشاتها الجارية بسرت.

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