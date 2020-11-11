القبض على لصوص آثار بمدينة شحات بحوزتهم قطع أثرية

ألقت شرطة البحث الجنائي بمدينة شحات القبض على عصابة تهريب للآثار وبحوزتهم مجموعة من القطع والعملات الاثرية متنوعة الأحجام.

وقالت مصلحة الآثار في بيان لها اليوم الأربعاء، إن من بين القطع الأثرية التي تم ضبطها رأس تمثال من الرخام للمؤلهة ديمترا تتوشح حجابا شفافا يغطي العين اليمنى.

وأضافت المصلحة أنه تم ضبط قطعة أخرى لرأس لتمثال يمثل صورة شخصية لمتوفي وهو نوع من التماثيل الجنائزية وهو من الفترة الرومانية المبكرة.

وقالت مصلحة الآثار إنهم ضبطوا عددا كبيرا من قطع العملة البرونزية والنحاسية مختلفة الإحجام والفترات الزمانية الإغريقية والرومانية.

وأشارت السلطات الأمنية بالمدينة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأنهم سيسلمون القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار بمحضر تسليم وأستلام رسمي.

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