خادم الحرمين: نتطلع لوقف التدخل الخارجي بكافة أشكاله في الشأن الليبي

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة».

جاء ذلك في كلمة خلال افتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، ودعا، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى «وقف التدخل الخارجي بكافة أشكاله في الشأن الليبي».

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا بمقر إقامة أعضاء اللجنة بفندق المهاري في مدينة سرت، حيث بدأت اللجنة اجتماعها بالمدينة أمس الثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ضمن الجولة السادسة وهو الأول الذي يعقد بالمقر الدائم للجنة الذي اتفق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة التي استضافتها مدينة غدامس الأسبوع الماضي.

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