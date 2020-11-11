اتفاق بين تونس وحكومة الوفاق حول تدابير مشتركة من أجل الوقاية من جائحة كورونا

أعلنت وزارتا الخارجية الليبية والتونسية توصلهما لاتفاق على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقي من جائحة كورونا خلال تنقلهم بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا البروتوكول يتضمن إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن.

وأكدت الوزارة بأن الاتصالات لازالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.

وأشارت الخارجية إلى أن العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك سيبدأ العمل به حسب الاتفاق الثنائي من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري.

جاء هذا البيان المشترك إثر جلسة العمل التي كانت قد انعقدت بتونس 21 أكتوبر الماضي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع الوفد الدبلوماسي الليبي.

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