أبو سبيحة: إذا لم يكن حوار تونس عادلا قد تدخل البلاد في حالة من الصراع

قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الاعلى لقبائل فزان، اليوم الأربعاء، إن صحت المعلومات المتداولة عن النتائج المتوقعة لحوار تونس، فإن المبعوثة الأممية بالأنابة، ستيفانى وليامز ستصبح بريمر ليبيا.

وأشار أبو سبيحة في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن ويليمامز يمكنها أن تدخل البلاد في مرحلة جديدة من الصراع.

وناشد أبو سبيحة جميع من يتسم بالوطنية من جموع الشعب رفض هذا المشروع، أو إعلان انسحابهم منه في حال أن تعذر عليهم رفضه.

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