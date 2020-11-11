مجلس النواب: نطالب الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لضبط قتلة حنان البرعصي

أدان مجلس النواب وبأشد العبارات جريمة الاغتيال التي راحت ضحيتها الناشطة الحقوقية والمحامية حنان البرعصي، والتي وقعت أول من أمس الثلاثاء في شارع عشرين بمديينة بنغازي.

واستنكر المجلس في ببان له، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أي أعمال أو عمليات تقع خارج إطار القانون والعدالة، وطالب وزارة الداخلية بالحكومة الليبية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، والضرب بيد من حديد لكل من تُسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وكانت مديرية أمن بنغازي كشفت ملابسات مقتل “البرعصي”، وقالت في بيان لها عقب وقوع الحادث: “إن ملثمين حاولوا اختطاف المواطنة حنان محمد البرعصي من داخل أحد المحال التجارية في شارع عشرين بمدينة بنغازي”.

وأضافت المديرية أن “الملثمين أطلقوا عدة أعيرة نارية أردت حنان البرعصي قتيلة، وفروا في سيارتين معتمتين”، موضحة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبدأت عملية التحري وتم الاستماع إلى الشهود وتعقب كاميرات المراقبة، وأكدت في الوقت نفسه استمرار التحقيقات إلى أن يتم ضبط الجناة وتقدمهم للعدالة.