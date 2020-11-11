اتفاق ليبي تونسي على إعادة فتح المعابر

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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع تونس لإعادة فتح المعابر البرية والجوية بين البلدين، بدءا من السبت القادم.

ووجهت الخارجية خطابًا إلى وزارة الداخلية تعلمها فيه بأنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على البروتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين واستئناف التبادل التجاري وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا جاء نتيجة للزيارة التي أجراها الوفد الليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية إلى تونس في أكتوبر الماضي.