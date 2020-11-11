اللجنة العسكرية «5+5» تعقد اجتماعا مغلقا في سرت

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مساء الأربعاء، اجتماعا مغلقا بمقر إقامة أعضاء اللجنة بفندق المهاري في مدينة سرت.

وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اجتماعها بالمدينة أمس الثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ضمن الجولة السادسة وهو الأول الذي يعقد بالمقر الدائم للجنة الذي اتفق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة التي استضافتها مدينة غدامس الأسبوع الماضي.

ويمثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذه الجولة من الاجتماعات رئيس قطاع إصلاح الأمن بالبعثة سليم رعد.

ونوهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس مساء اليوم، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة ستقدم إيجازا للصحافة حول المخرجات والإجراءات المتخذة خلال الجولة السادسة من المحادثات مساء اليوم الخميس.