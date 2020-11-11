النعمي: لا يمكن تصور التوصل إلى حل عسكري دون سياسي والبعثة الأممية تتلاعب بتعدد المسارات

قال الباحث السياسي عبد الحميد النعمي، اليوم الأربعاء، إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تتلاعب عبر تعدد المسارات في الحوار الليبي مثل المسار الاقتصادي والمجتمعي والسياسي.

وأضاف النعمي أن الحل الذي يمكن التوصل إليه المتحاورون في المسارات الفرعية مثل المسار العسكري لا يمكن أن يكون إلا في إطار رؤية سياسية أو تصور للحل السياسي.

وبين أنه لا يمكن التوصل إلى حل عسكري دون موافقة أو رؤية أو حل سياسي، مبينا أن البعثة الأممية لديها الحل السياسي والذي يوجد بالأساس في ذهن الأطراف الراعين للبعثة.

أكد الباحث السياسي ان الحل موجود في رؤية ومخططات واستراتيجيات الدول والقوى الدولية التي تحرك البعثة من الخلف.

وأشار إلى أن الحوار العسكري والاقتصادي لا يحتاج إلى الحوار السياسي الذي يتم في تونس فهو يتم على ضوء الرؤية التي تتبناها البعثة للقضية الليبية، معتبرا أن الحوار السياي الجاري في تونس ليس أكثر من بهرجة إعلامية يطرح من خلالها تصور البعثة للحل العملي.

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