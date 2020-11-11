البعثة الأممية تحذر من وثيقة «مزورة» منسوبة إلى ملتقي تونس

حذرت البعثة الأممية من وثيقة «مزورة» منسوبة إلى ملتقي الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقالت البعثة في بيان صحفي إن «هذه الوثيقة مزوّرة وغير صادرة عن البعثة أو ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وحذر البيان من «التزوير والتضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي». وأضاف إنّ «أي معلومات متعلّقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي تُعتبر مزوّرة وتهدف إلى تضليل الرأي العام».

وانطلقت السبت فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، التي افتتحها الرئيس قيس سعيد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بمشاركة 75 شخصية من مختلف مناطق ليبي

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