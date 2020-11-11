حفتر يدين بشدة مقتل المحامية حنان البرعصي

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أدان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداء الآثم، الذي أودي بحياة المحامية حنان البرعصي، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها.

وعقد حفتر، في بيان للقيادة العامة، نشره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء، أحمد المسماري، اجتماعا مطولا مع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي، الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية، إبراهيم بوشناف.

ووفقًا للبيان، فقد شدد حفتر على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

وأكد، حفتر أن كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية، كما أكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذ يمكنه من القيام بتجاوزات.

وقال حفتر، إن كل من يأتي بُجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته، لافتًا إلى أن هذا الأمر يسعى إليه كافة أبناء الشعب الليبي ودفعوا من أجله آلاف الأرواح الزكية.