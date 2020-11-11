العمامي: تطبيق بنود وقف إطلاق النار لن يتم بين عشية وضحاها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء إمراجع العمامي، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استطاعت الوصول إلى النتائج المرجوة التي يطلبها الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن إصرار البعثة الأممية على أن تكون المحادثات بين وفدي اللجنة مُباشرة ووجه لوجه كان سببًا رئيسيًا في ذلك.

العمامي أوضح ، خلال مقابلة عبر قناة “ليبيا بانوراما”، اليوم الأربعاء، أن أعضاء وفدي اللجنة العسكرية أبناء مؤسسة عسكرية واحدة وأخوة ليبيين عملوا في أماكن عدة زملاء ورفاق، مُشيرًا إلى أن التوافقات بين الوفدين أصبحت “سهلة” جدًا؛ حيث تم الرد على المقترحات من كلا الجانبين وإجراء التعديلات عليها كان سريعًا.

ولفت، إلى أنه كان يجب منذ البداية أن تكون اللقاءات مُباشرة؛ حيث لن يحل المشكلة الليبية إلا الليبيين أنفسهم، منوهًا بأن الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بتطبيق بنود وقف إطلاق النار على الأرض، لاسيما بند إخراج المرتزقة من حيث المدة الزمنية، أمر طبيعي.

وأوضح العمامي، أن التطبيق لا يمكن أن يتم بين “عشية وضحاها”، على حد تعبيره؛ حيث الحرب والدمار استمرت عشرة سنوات، مُجددًا التأكيد على أن أبناء المؤسسة العسكرية ليس بينهم اختلاف، قبل أن يشير إلى أنهما قد اضطروا في يومٍ من الأيام إلى المواجهة وجهًا لوجه في هذه الحروب الدامية.

وتابع “الأمور تسير على نحو جيد والعمل يجري على قدم وساق حسب التوقيت المحدد وبمعدلات ممتازة؛ حيث تم تشكيل لجان فرعية للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق، مُشيرًا إلى افتتاح المقر الرئيسي للجنة العسكرية 5+5 في سرت، لتكون المشاورات واللقاءات بين أعضاء اللجنة بشكل يومي.

وشدد، على أن نية وفدي اللجنة إتمام وإنجاز العمل بدراسة وصدق وحكمة دون استعجال، واصفًا التوافق بين أعضاء اللجنة من الجانبين بـ”الغير العادي”، مكررًا في الختام، بأنهم زملاء خدمة بالمؤسسة العسكرية مدة 40 عامًا، وأن منهم من خدم في الشرق ومنهم من خدم في الغرب، وأن عملهم الآن من أجل الوطن وليس لديهم أي مطامع خاصة أو مآرب أخرى.

وتتواصل في سرت، الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي انطلقت أمس الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وبينها وقف إطلاق النار بالكامل بحسب ما ينص اتفاق جنيف وغدامس.

وتناقش الاجتماعات خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتشكيل الغرفتين الأمنيتين لتطبيق وقف إطلاق النار بالكامل بحسب اتفاق جنيف وغدامس، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية التي تربط بين المدن الليبية.