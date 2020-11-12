البعثة الأممية تحذر من وثيقة مزورة حول حوار تونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 November, 2020

نبهت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من وثيقة مزورة يتم تدولها بعض الأطراف مؤكدة أنها لم تصدر عنها ولا علم للحاضرين في ملتقى تونس بها

وقالت البعثة في تبيهها “إن هذه الوثيقة مزوّرة وغير صادرة عن البعثة أو ملتقى الحوار السياسي الليبي. إحذروا التزوير والتضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وأكدت البعثة أنّ “أي معلومات متعلّقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي تُعتبر مزوّرة وتهدف إلى تضليل الرأي العام“.