أوبك: ليبيا تقود انتعاش الإنتاج في أكتوبر.. وتعافي أبطأ للطلب في 2021

كشفت منظمة «أوبك» عن زيادة في إنتاج أعضائها بـ 320 ألف برميل يوميا إلى 24.39 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، في انتعاش تقوده ليبيا، أحد الأعضاء غير المقيدين بالتخفيضات.

وتتوقع المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء تراجع الطلب على خامها 600 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يوميا في العام القادم. لكن ذلك مازال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج «أوبك في 2021».

ونشر تقرير «أوبك» الشهري، قبل اجتماع اللجنة الاستشارية «أوبك+» الأسبوع المقبل والذي يسبق اجتماع للمجموعة يُعقد يومي 30 نوفمبر الجاري، وأول ديسمبر المقبل.

«كورونا» يعوق جهود «أوبك»

وأكدت «أوبك»، إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيرا في 2021 مما كان يُعتقد من قبل. وأرجعت ذلك إلى «تزايد الإصابات بفيروس كورونا الذي يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق». وتوقعت نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يوميا إلى 96.26 مليون برميل يوميا، وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.

ووفق وكالة «رويترز»، رجح وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الأربعاء تمديد «أوبك+» تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حاليا في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق. وأضاف وزير الطاقة الجزائري، «بوسعي أن أؤكد لكم أن أوبك مازالت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الملائمة، بالتعاون مع الشركاء في إعلان التعاون، بطريقة استباقية وفعالة».

وأوضح: «يشمل هذا إمكانية تمديد تعديلات الإنتاج الحالية في 2021، وتعميق هذه التعديلات، إذا كان الوضع في السوق يتطلب ذلك».

أسعار الخام عند أعلى مستوى منذ شهرين

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الجاري وسجلت أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين فوق 45 دولارا للبرميل، الإثنين الماضي، بعدما أعلنت شركتا العقاقير «فايزر»، و«بيونتك»، أن النتائج الأولية لتجارب على لقاح مضاد لوباء «كوفيد-19» تشير إلى أن فعاليته تتجاوز 90%.

وتعزز إنتاج ليبيا النفطي بأكثر من 1.1 مليون برميل يومياً، مقتربةً شيئاً فشيئاً من المستوى الذي كانت تنتجه قبل بدء الحرب. وزادت الإنتاج في أكبر حقلي نفط الشرارة والواحة، وفقاً لمصادر «بلومبرغ»، التي قالت «إنها المرة الأولى التي تصل فيها ليبيا إلى هذا المستوى منذ مطلع يناير».

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