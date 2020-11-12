البعثة الأممية: نحذر من وثيقة مزورة متداولة عن ملتقى الحوار الليبي

حذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من وثيقة مزورة منسوبة إلى ملتقى الحوار السياسي الجاري في تونس، والتي نشرتها وسائل إعلام تابعة للوفاق.

وقالت البعثة في إيجاز صحفي اليوم الخميس إن “هذه الوثيقة مزوّرة وغير صادرة عن البعثة أو ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وحذرت البعثة من “التزوير والتضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي”، مضيفة أن أي معلومات متعلّقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي تُعد مزوّرة وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وقبل ساعات عبرت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي عن استيائها مما وصفته بالتضليل المتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت وسائل الإعلام للاعتماد على المصادر الرسمية،