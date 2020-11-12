معلى: الحوار الليبي يشهد توافقا حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وخلافات حول توزيع السلطات والأسماء

قال المختص في الشأن الليبي، غازي معلّى إن حلقات النقاش الأولى حملت بوادر طيبة للوصول إلى توافق حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية الأخيرة، والتي ستدوم وفقا لوثيقة خارطة الطريق السياسية 18 شهرا.

وأوضح معلى في تصريح صحفي أن النقاشات تدور حاليا حول صلاحيات الحكومة التي ستكون متكونة من رئيس وعدد من الوزراء، وكذلك صلاحيات المجلس الرئاسي برئيسه ونائبيه، فضلا عن كيفية إقالة الوزراء.

وأشار معلّى إلى وجود خلاف حول توزيع السلطات والأسماء المقترحة لتولي منصبي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، مبينا أن الخيار يتجه نحو اختيار رئيس المجلس الرئاسي من المنطقة الشرقية ورئيس الحكومة من المنطقة الغربية.

وأضاف أنه إذا أخذنا بهذه الفرضية، فإن من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، هو رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح، الذي يحظى بإجماع كبير لدى عدد مهم من الأطراف السياسية، إلى جانب أسماء أخرى متواترة على غرار رئيس بلدية بنغازي، عبد الرحمن العبار، الذي يتمتع بحظوظ وافرة.

وبيشير معلى إلى أن منصب رئيس الحكومة يتجه لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة

فتحي باشاغا، أو نائب رئيس حكومة الوفاق ، أحمد معيتيق، وأيضا رجل الأعمال محمد عبد اللطيف المنتصر.

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